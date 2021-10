Focus – Spalletti su Mertens: “Si ha bisogno di certezze e leader per fare grandi risultati e lui lo è”

Nella conferenza stampa di presentazione del match di Europa League contro il Legia Varsavia, Luciano Spalletti ha parlato anche di Mertens.

“Questo Napoli la mia squadra più forte? Non lo so questo, perché poi le valutazioni devono essere fatte in fondo. Le trappole ci sono e le trovano e le vanno a piazzare. Gli ingredienti ci sono tutti perché diventi un Napoli fortissimo. Io sono stato fortunato perché ho avuto a che fare con grandissime squadre. Noi abbiamo le qualità nello stretto e Osimhen nel lungo, quindi possiamo andare ad assorbire qualsiasi composizione tattica degli avversari ed è un vantaggio enorme. Io sono fiducioso.

Quanto è importante il ritorno di Mertens? Importante perché ci permette di avere più formazioni titolari, si ha bisogno di certezze e leader per fare grandi risultati e lui lo è. Si prende grandi responsabilità e sa come si fa, eravamo lì ad aspettarlo. Così come il recupero di Dries sono importanti anche quelli di Demme e Lobotka.”

