FOCUS – Spalletti su Zielinski: “Con il Legia out per precauzione, ma contro la Roma ci sarà”

Nella conferenza stampa di presentazione del match di Europa League contro il Legia Varsavia, Luciano Spalletti ha parlato anche di Piotr Zielinski.

Le condizioni fisiche del polacco non sono ancora delle migliori e non prenderà parte alla gara contro i polacchi, ma il suo impiego nella super sfida di domenica contro la Roma non è a rischio: “Sarà fuori anche con la Roma? Assolutamente no. Se lo tengo fuori domani è proprio una precauzione in vista della prossima sfida con i giallorossi, per cui non è a rischio. All’Olimpico ci sarà”.

Comments

comments