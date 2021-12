FOCUS – Spalletti sugli infortuni: “Si scelgono quelli che rimangono, la cosa fondamentale è restare uniti a protezione della squadra che ha già dimostrato quanto sta a cuore la maglia”

Focus – In occasione della partita contro l’Atalanta di domani sera allo stadio Maradona, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa degli infortuni in squadra.

Di seguito le parole dell’allenatore:

Come si fa con i tanti infortuni?

“Si fa bene, nel senso che si sceglie con quelli che rimangono. Quello che è fondamentale è restare uniti a protezione della squadra che ha già dimostrato quanto sta a cuore la maglia. Si vede quotidianamente, in allenamento, questo. Ogni tanto, scherzando, a qualcuno che rimane fuori dico che prima o poi lo farò giocare, per cui ora capita l’occasione e non c’è miglior situazione di questa per vedere se ci si lascia spaventare o si vuol andare a trovare nuove energie e nuove risorse.

Poi, quello che diventa fondamentale è che gli si abbia fissato in testa che noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità e quella di tutte le persone che ci sono vicine e ci vogliono bene. Quando tocca a noi è il momento di farlo vedere, che si ha questo potere.

Sugli infortunati, succede così ed ogni partita è un viaggio verso l’ignoto e non sai cosa può succedere. Anche il 2 a 0 non è un risultato che ti mette sicurezza, perché si cambiano cinque uomini e cambia tutto. Siamo sotto una tempesta, in maniera più precisa, perché oltre agli infortuni c’è stato anche il Covid. Si fanno ancora di più i complimenti ai calciatori sulla disponibilità.”

