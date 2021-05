Foggia a Mazzoleni: “Hai la coscienza sporca, sennò il leggero contatto lo vai a rivedere!”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento ed ex giocatore del Napoli, ha intercettato Mazzoleni a fine partita.

Un arrabbiato Pasquale Foggia intercetta l’arbitro Mazzoleni in macchina, continuano dunque gli strascichi delle polemiche per il rigore non concesso al Benevento dopo l’intervento dello stesso Mazzoleni.

La reazione di Foggia fa eco a quelle del presidente del Benevento Vigorito e dell’allenatore dei sanniti Filippo Inzaghi, sia ai microfoni di Sky che in conferenza stampa.

Queste le dichiarazioni di Pasquale Foggia, faccia a faccia con l’arbitro Mazzoleni:

“Lo devi ridere il leggero contatto, lo devi rivedere. Se hai una coscienza te lo devi rivedere, hai capito? Qua ci giochiamo la vita e tu hai la coscienza sporca! Sia da arbitro che da Var, hai sempre avuto la coscienza sporca”.

