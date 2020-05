Foggia, ds Benevento: “Seguiamo Llorente, sarebbe il top per noi”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato dell’interesse dei giallorossi per Llorente.

“Due anni fa Llorente ha giocato la finale di Champions League. Per lui parla la carriera, sarebbe il top averlo con noi. Lo seguiamo come altri giocatori e se mi viene chiesto se mi piace la risposta non può che essere affermativa.

Gaetano? Ha grandi qualità, ma è presto ancora per lui. È il ragazzo con maggiore prospettiva uscito dal settore giovanile del Napoli”.

