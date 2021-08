Follia Guardiola – Interesse per un attaccante di quinta divisione

Follia Guardiola – L’allenatore del Manchester City sarebbe interessato su un attaccante della quinta divisione inglese.

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Athletic, i Cityzens avrebbero puntato su Kyle Hudlin. L’attaccante del Solihull Moors, con i suoi 2,06 metri di altezza (la stessa di LeBron James) è il giocatore professionista più alto del Paese. Ha ventuno anni e nell’ultimo campionato ha segnato dieci reti. Il City sembra intenzionato ad acquistarlo e potrebbe cederlo in prestito (al Middlesbrough o al Cardiff) per permettergli di giocare in campionati di livello superiore, per poi valutarlo e promuoverlo in Premier.

