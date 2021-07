Il direttore sportivo del Pordenone Emanuele Berrettoni conferma l’arrivo di Folorunsho e Ciciretti dal Napoli. A mancare è l’ufficialità.

In particolare, il ds ha riferito anche le modalità delle due operazioni. Michale Folorunsho si trasferirà al Pordenone in prestito, mentre Amato Ciciretti lo farà a titolo definitivo; per quest’ultimo, inoltre, è pronto un contratto di tre anni.

