Folorunsho: la grande rivelazione della Serie B colorata di azzurro-Napoli

Nel campionato di Serie B c’è una inattesa rivelazione che sta incantando i tanti osservatori e soprattutto ha fatto innamorare i tifosi della Reggina: Michael Ijemuan Folorunsho.



Nato a Roma il 7 febbraio 1998, Folorunsho è di origini nigeriane e presto potrebbe addirittura raggiungere Osimhen nella nazionale della Nigeria.

Il 23enne centrocampista della Reggina è in prestito secco dal Napoli, club che lo ha acquistato dal Francavilla nell’estate del 2019 con un contratto che scade nel giugno del 2024.

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, Folorunsho è un destro naturale che può giocare sia davanti la difesa che più avanzato. Bravo ad attaccare gli spazi e a farsi trovare pronto anche in zona gol, in questo campionato cadetto si è fatto notare per le sue giocate ma anche per i 6 gol e i 3 assist.

‘Folo’, così lo chiamano i tifosi reggini, però non si è mai misurato con le difficoltà della Serie A ma sicuramente è un capitale importante sia tecnico che economico per il futuro del Napoli.

