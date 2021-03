Fonseca a Roma TV: “Abbiamo visto una Roma a due facce. La stanchezza non c’entra”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni del canale tematico giallorosso.

“E’ facile spiegare questa partita: abbiamo visto due Roma. Un tempo in cui abbiamo iniziato senza coraggio, e una seconda parte totalmente diversa. Non è facile affrontare il Napoli ma mi viene difficile spiegare i due atteggiamenti diversi, come è successo anche con le altre big. Manca mentalità a questa squadra”.

La Roma deve arrivare in Champions:

“Dobbiamo lottare ma con primi tempi come quelli di oggi è difficile. Quello che mi è difficile accettare è la differenza fra i tempi. Non abbiamo alibi di stanchezza perché nella ripresa avevamo intensità, mi viene difficile capire il primo tempo”.

Perché Pellegrini per Villar?

“Pensavo di avere più il pallone e anche nel modo di difendere pensavo Lorenzo fosse meglio, anche perché Villar ha giocato novanta minuti in Ucraina. Pensavo che in uscita potessimo essere più veloci con Pellegrini”.

E’ solo un problema mentale o anche tattico?

“Per me solo mentale, non ho dubbi a riguardo. Non abbiamo avuto coraggio di giocare, questa è la spiegazione. Prendiamo il secondo gol e iniziamo a giocare, solo dopo il secondo gol”.

Dopo l’ennesimo ko con le big i ragazzi ci crederanno ancora per la corsa Champions?

“Dobbiamo continuare a lottare e vedere cosa abbiamo sbagliato e analizzarlo. Dobbiamo continuare a lottare e pensare come migliorare la mentalità”.

Comments

comments