Fonseca a Sky: “Ci è mancato il coraggio, il Napoli ha meritato la vittoria”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ai microfoni di Sky ha commentato la partita giocata contro il Napoli al San Paolo.

“Abbiamo avuto poco coraggio per affrontare una squadra come il Napoli.

Il Napoli ha meritato la vittoria e noi non abbiamo fatto niente per contrastarlo.

Non eravamo i migliori del mondo e non siamo i peggiori dopo questa partita.

Contro altre grandi squadre abbiamo fatto bene e abbiamo vinto. Oggi non abbiamo fatto bene e correggere quello che abbiamo sbagliato.

Non voglio trovare scuse. Non abbiamo giocato bene, non abbiamo avuto aggressività non abbiamo chiuso gli spazi tra le linee, non siamo stato aggressivi nella fase difensiva e loro hanno avuto tanti spazi.

Il Napoli è una grande squadra e noi abbiamo commesso errori difensivi che hanno tolto fiducia alla squadra. Abbiamo permesso al Napoli di uscire in contropiede.

Il primo tempo a destra abbiamo avuto il problema di non chiudere con la linea dei cinque che è rimasta in zona e lasciato spazi.

Aria particolare per Maradona? Per tutti noi che amiamo il calcio e abbiamo visto Maradona era sicuramente difficile ma quando inizia la partita pensi solo alla partita. L’atmosfera per Maradona non ha influenzato la partita.

Dzeko è stato fermo tanto tempo e non sta al meglio della condizione fisica, ma non dobbimo cercare scuse quandom perdiamo in questo modo”.

