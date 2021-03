Fonseca a Sky: “Non ho ancora pensato al Napoli, inizierò ora”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League raggiunta.

Le sembra che la Roma sia più adatta al calcio europeo che italiano?

No, abbiamo dimostrato che ci adattiamo anche all’Italia. Succede che in questo tipo di competizione le squadre devono vincere e ci sono più spazi per giocare.

Col Napoli che fa?

Vediamo, non ci ho ancora pensato. Inizierò ora.

Ibanez come sta?

Bene, non si ricordava quasi di nulla nella partita ma adesso sta bene.

L’unico allenatore di un’italiana ai quarti di finale è portoghese, sicuro che non c’entra niente?

E’ una coincidenza. Gli allenatori italiani sono molto bravi, è vero che siamo gli unici al momento quest’anno, in attesa del Milan. Ma è una coincidenza.

Voi non siete andati in difficoltà, ma avete vinto contro una squadra che è passata davanti all’Inter, è un grande segnale. Forse la Champions è più vicina così che in campionato?

Si non è facile in Italia, abbiamo squadre forti. Sette squadre per 4 posti. Giocano solo per il campionato alcune squadre, noi abbiamo anche questa, ma vogliamo lottare per arrivare nei primi 4, sappiamo che non è facile ma vogliamo lottare fino alla fine.

Si è pentito di non aver tolto Karsdorp prima?

No, è successo così. Abbiamo altri giocatori

Si passa dalle tante critiche ai complimenti di stasera, lei resta sempre equilibrato. Ha imparato a vivere il modo italiano di giudicare?

Si, gli italiani sono simili ai portoghesi. Dobbiamo capire questa mentalità, questa forma di essere e ci dobbiamo adattare. L’equilibrio è importante nel calcio ma anche nella vita. Cerco sempre di trasmettere equilibrio ai miei giocatori e a chi lavora con me.

