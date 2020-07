Fonseca a Sky: “Oggi sono più fiducioso, squadra motivata e unita”

Al termine di Napoli-Roma Fonseca, allenatore dei giallorossi, è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della partita.

Di seguito il suo intervento:

“Dopo le ultime due sconfitte penso che oggi abbiamo fatto molte cose bene, come atteggiamento e spirito di squadra; tutti erano più sicuri, ci sono state cose positive rispetto alle ultime due sconfitte. Oggi sono più fiducioso, dopo la sconfitta col Napoli, che con la sconfitta contro l’Udinese.

Non mi piacciono gli alibi, noi vogliamo fare di più ma le ultime due partite non abbiamo fatto come abbiamo fatto oggi. Io devo essere il primo a mantenere equilibrio, ci sono 8 partite e l’Europa League, e dobbiamo lavorare per cambiare questi ultimi tre risultati negativi.

Abbiamo giocato solo 2 giorni fa e abbiamo giocato con giocatori contati, la mia intenzione non è cambiare molto dopo questa partita. Ho pensato che oggi era una buona partita per giocare con la difesa a 3; cambia i momenti della partita ma ci sono tante squadre che giocano a 3 e che vincono.

Per me non è un segnale di voler giocare più difensivo, giocare con la difesa a 3. Io penso che è importante far ritrovare sicurezza difensiva alla squadra. Noi abbiamo grandi leader come Dzeko e Kolarov, penso che dopo queste due sconfitte abbiamo parlato e vogliamo ritornare ad essere la squadra di prima. Questo tipo di giocatori sono importanti.

Io oggi ho sentito la squadra motivata ed unita, abbiamo perso perché abbiamo affrontato una grande squadra e la partita è stata decisa da un grande gol. Oggi abbiamo giocato in 5 in difesa ma in attacco non abbiamo cambiato molto; abbiamo sempre preparato la marcatura preventiva con 4 giocatori, con questo modulo è solo più difficile pressare alto.

Ora è importante far ritrovare stabilità e fiducia ai giocatori che l’hanno perso in queste ultime partite. Se abbiamo l’atteggiamento giusto possiamo vincere qualche partita.“

Comments

comments