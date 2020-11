Fonseca in conferenza: “Dzeko ci sarà dal 1′. Napoli forte e coraggioso”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli.

Sulle condizioni di Dzeko e l’emergenza difensiva.

“Dzeko giocherà, è pronto. Mancini e Ibanez oggi si sono allenati, ci sono grandi chance di vederli in campo”.

Un campionato così aperto può dare spazio alla Roma per la corsa allo Scudetto?

“Penso che siamo all’inizio e dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazioni, ma non ho dubbi che Juve e Inter lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi ci sono altre squadre che possono avvicinarsi a questi due club, ma è presto per dirlo”.

Mkitaryan e Pedro cosa hanno portato?

“Stanno bene e sono in fiducia, stanno dimostrando il loro valore”.

Ultimamente l’abbiamo vista sorridere poco, è successo qualcosa?

“Sono così perchè mi concentro sulla partita”.

Su Veretout.

“È un calciatore importante per noi, ma non abbiamo giocatori insostituibili ma sono tutti pronti per giocare”.

La Roma è pronta a dominare contro squadre di pari livello?

“Non abbiamo vinto con Juve e Milan, ma abbiamo giocato bene. Noi possiamo essere sempre forti e domani vogliamo essere la squadra che sta giocando con coraggio”.

Pellegrini e Dzeko dal primo minuto?

“Sì, sono pronti”.

Cosa è cambiato dall’ultima gara col Napoli?

“Siamo cresciuti molto, è innegabile. Abbiamo più fiducia nei nostri mezzi.

Come affronterete la partita?

“Non cambieremo molto modo di giocare, vogliamo essere quelli visti col Parma”.

Sulla gara col Napoli

“Ho guardato tutte le loro partite, sono forti e coraggiosi. Mi aspetto una gara difficile perchè anche quando hanno perso non meritavano di farlo. Tutte le partite sono difficili”.

Comments

comments