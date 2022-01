Fonseca: “Juve-Napoli sfida Champions, agli azzurri mancano continuità ed equilibrio”

Il doppio ex di Napoli e Juventus Daniel Fonseca ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Senza l’esperienza napoletana non sarei stato corteggiato da altri club. Napoli mi ha dato tutto, mi ha completato come uomo e come calciatore. A Torino sono stato bene, lì conta soltanto vincere, non si esulta a fine stagione per un piazzamento in Champions.

Juve-Napoli? Mai dare per spacciati gli juventini. Sono partiti malissimo ma qualcosa hanno recuperato, sembrava che non fossero in lotta nemmeno per il quarto posto. Non so se avvicineranno l’Inter ma credo che alla fine tra le prime quattro ci sarà pure la Juventus.

È una partita top, agli azzurri mancano continuità ed equilibrio che sono necessari per resistere in testa fino a

maggio. È vero che c’è metà campionato ancora da giocare però per il Napoli questa è una sfida Champions.

In questo momento nessuna delle due può permettersi un’altra sconfitta.

Ho un debole per Spalletti, amo le sue squadre ma forse la Juventus ha più forza morale anche se questa non è la

Juve di Allegri che conosciamo, nel Napoli prevale l’idea del gioco.

Insigne? Dopo tanti anni in uno stesso club, subentra l’esigenza fisiologica di cambiare aria un’esperienza diversa

potrebbe fargli bene. Quanti calciatori sono rimasti legati per tutta la carriera a una sola maglia?”.

