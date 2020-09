Fonseca: “Milik? Vedremo se arriverà lui o se resterà Dzeko”

L’allenatore della Roma Fonseca ha parlato di Milik ai microfoni di Sky al termine della sfida contro l’Hellas Verona.

“Milik? Non ne voglio parlare, non è un nostro giocatore. Vedremo se arriverà lui o se resterà Dzeko”.

C’è stato un dialogo con Dzeko?

“È stata una settimana difficile per Edin. Ho fatto questa scelta per preservarlo, stiamo parlando. Perché convocarlo? Era importante stare con il gruppo. La squadra ha fatto una partita buona, non c’era bisogno di metterlo in campo questa sera”

Due punti persi con il Verona?

“Vedremo alla fine se saranno due punti persi. Oggi abbiamo giocato per vincere, non è mai facile giocare contro l’Hellas Verona. Abbiamo creato 4-5 occasioni, senza concretizzarle. Abbiamo fatto molte cose buone, soprattutto nel primo tempo”.

Cosa è mancato nella ripresa?

“Abbiamo perso molte volte la seconda palla, permettendo al Verona di ripartire. Questo è stato il principale problema”.

Ha scelto lei di non far giocare Dzeko o lo ha deciso il giocatore?

“La decisione spetta sempre all’allenatore”

È arrivato Kumbulla, si aspetta anche l’arrivo di Smalling?

“Abbiamo tre centrali, è molto importante per me l’arrivo di Smalling”La nuova proprietà?

“È stata importante la vicinanza dei nuovi proprietari”.

