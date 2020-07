Fonseca: “Napoli in fiducia, squadra diversa rispetto a quella di Ancelotti, è forte e sta giocando bene”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita di campionato contro il Napoli in programma allo stadio San Paolo domani alle ore 21:45.

“Abbiamo lavorato con due sistemi di gioco e possiamo giocare con la difesa a 3 e a 4. La marcatura preventiva non è stata un problema in altre partite, con l’Udinese sì ma eravamo in dieci. Con la Sampdoria invece non eravamo corti. Il bilancio si fa a fine stagione, l’ho già detto, non è il momento.

Turn-over con l’Udinese? Ho cambiato chi ha giocato sempre e ho fiducia in tutti i giocatori. In questo periodo abbiamo bisogno di tutti i calciatori e tutti possono giocare. Tutti i ragazzi si sono allenati bene.

Mancini a centrocampo? Ho detto che possiamo giocare con due sistemi. Domani vedremo.

Ora è il momento che dobbiamo lavorare, non è il momento di pensare che sia tutto finito. La società non mi ha abbandonato e ho sempre sentito il supporto dei tifosi anche se è normale che non sono soddisfatti delle ultime partite. Dobbiamo giocare per vincere, con cattiveria, per i nostri tifosi.

Il Napoli è in fiducia, rispetto ad Ancelotti sono una squadra diversa. E’ una squadra che sta bene e sta giocando bene. Hanno perso l’ultima contro l’Atalanta, ma mi aspetto una squadra forte e con voglia di vincere”.

