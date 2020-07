Fonseca: “Sono preoccupato per la partita con il Napoli, dobbiamo vincere”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo la sconfitta dei giallorossi nella partita contro l’Udinese.

“E’ difficile da spiegare. Non siamo entrati bene in partita e abbiamo preso gol. Dopo con l’espulsione è stato più difficile. La squadra ha reagito bene e creato situazioni. Nel secondo tempo abbiamo rischiato e lasciato spazio. Soprattutto non siamo entrati bene, dopo abbiamo reagito bene ma era difficile. In questo momento con un giocatore in meno è più difficile.

Napoli? E’ preoccupante perché dobbiamo vincere. Dobbiamo lottare fino alla fine per i nostri obiettivi. La situazione con l’Atalanta è molto difficile, praticamente impossibile. ma abbiamo anche altre cose da vincere. Sono preoccupato per la prossima partita”.

