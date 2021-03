Fonseca: “Vogliamo vincere con lo Shakhtar. Non veniamo a difenderci”

Fonseca, allenatore della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del match valevole per gli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

APPROCCIO – «Vogliamo vincere. Non possiamo dire di essere più attenti alla difesa o all’attacco. E’ importante difendere bene ma anche fare gol. Se facciamo gol sarà più dura per lo Shakhtar. Non veniamo qui solo per difendere».

EMOZIONI DA EX – «Sono tanti i momenti importanti passati qui, difficile dirle alcuni. I momenti più belli dove abbiamo vinto il campionato, la coppa o la supercoppa. Ma ci sono tanti momenti. Qui ritorno a casa, mia moglie e mio figlio sono Ucraini, ho un legame forte con questa terra».

SULLA MOGLIE CRESCIUTA A DONETSK – «Come voi sapete Katia è una tifosa dello Shakhtar ma quando sono arrivato a casa lei era molto contenta. Al di fuori di questa gara facciamo il tifo per loro ma contro la Roma vogliamo che sia la Roma a vincere».

