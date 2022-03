Fontana: “Il Verona sogna l’Europa. Lazovic out contro il Napoli, al suo posto Depaoli o Casale. Barak in dubbio. Sul suo trasferimento in azzurro…’

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Matteo Fontana, giornalista.

“Lazovic salterà sicuramente il Napoli. Sembrava una cosa da niente e invece resterà fuori. Anche all’andata non scese in campo, in quell’occasione toccò a Casale. L’alternativa più accreditata questa volta sarà Depaoli. Recuperato Frabotta dopo l’operazione al tendine d’Achille, lanciarlo dal 1’ sarebbe un rischio. Si potrebbe rivedere Casale lì con l’inserimento di Sutalo in difesa. Ma anche il diciottenne Coppola. Sono dell’idea che meno si spostano pedine, meglio è. Da valutare la presenza di Barak, che sarà in dubbio fino all’ultimo. Mancano ancora dieci giornate. Il Verona proverà ad andare ancora più su, il traguardo europeo è una bella suggestione. La concorrenza è ampia, ma il Verona non è appagato e dormiente sugli allori. Nel caso specifico della partita con il Napoli è un grande classico, una sfida attesa e tanti tifosi sugli spalti. Sarà un bel clima. Le ultime partite tra le due squadre sono state ben giocate dal Verona. L’anno scorso una brutta sconfitta per gli azzurri all’andata, un pareggio amaro che è costato la Champions al ritorno. Casale e Barak al Napoli? Il Verona è seguito con grande interesse da De Laurentiis. La lista dei calciatori appetibili si è allungata.”

