Fontana: “Se dovessi cambiare Gattuso, tra Allegri e Spalletti sceglierei il secondo”

Gaetano Fontana, ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Il Sogno nel Cuore” per parlare del futuro della panchina del Napoli.

Fontana preferisce Spalletti nel caso in cui si dovesse cambiare allenatore. Queste le sue parole:

“Domenica sarà una giornata di campionato déjà vu, i ricordi non sono positivi ma è tutta un’altra storia, tutt’altro campionato. Post Sarri, la rosa del Napoli è cresciuta, maturata. Negli anni hanno sempre lottato per obiettivi importanti, maturando una consapevolezza nuova che ti dà la forza di affrontare le partite con la giusta carica emotiva.

In determinati momenti saper gestire le emozioni è importante, e gli azzurri, oggi, hanno l’esperienza per affrontare al meglio queste ultime due gare. Occhio, però, alla spensieratezza della Fiorentina. Calciatori come Koulibaly, Mertens ed Insigne, presenti in quella gara di 4 anni fa, sono cresciuti tutti e ora sono dei top player.

Gattuso? Se dovesse andare via mi dispiacerà. Il Napoli non ha funzionato, in termini di risultati, perché mancavano i giocatori che segnavano. Non a caso, quando Rino ha ritrovato questi elementi, ha iniziato a macinare punti importanti in classifica. Credo che Gattuso sia un mister maturo ed intelligente da poter portare avanti questo progetto.

Allegri o Spalletti? Più che un discorso tecnico, farei un discorso di ambizioni. Chi può accettare un progetto dimensione Napoli, credo sia Spalletti. Allegri non credo che accetti di ritornare in panchina prendendo una squadra ai nastri di partenza non favorita per il titolo.”

