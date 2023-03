Fontana: “Una stagione incredibile del Napoli. L’Atalanta può mettere in difficoltà il Napoli, pur dovendo prestare attenzione“

A “1 Football Club” è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere di Atalanta, Napoli ed Inter.

Quanto può essere rilevante per il Napoli giocare sempre dopo le proprie avversarie?

“Credo che quella del Napoli sia una partita a parte. Per il tricolore ritengo sia ormai soltanto una questione di tempo. Inoltre, anche in Europa la squadra partenopea può davvero dire la sua, essendo una squadra capace di vincere contro chiunque ed in qualsiasi campo. Il prosieguo degli azzurri in Europa sarebbe un risultato importante per tutto il movimento italiano”

Gli azzurri giovano dell’assenza di inseguitrici?

“Credo che i meriti siano tutti da attribuire ai partenopei. Per me, la principale differenza con il Napoli di Sarri è il portiere. Reina ritengo fosse un portiere meno determinante nei fondamentali tra i pali. Oltre a ciò, bisogna ammettere la superiorità che il Napoli manifesta in ogni gara, anche in quelle meno brillanti. La squadra di Spalletti è riuscita a beneficiare anche della sosta mondiale, dai più identificata come fattore probabile del calo degli azzurri. Una stagione incredibile del Napoli”

Previsioni sulla gara tra Napoli ed Atalanta?

“Se i bergamaschi riescono, negli anni, a confermarsi a determinati livelli vuol dire che sono un club importante. L’Atalanta può mettere in difficoltà il Napoli, pur dovendo prestare particolare attenzione a concedere il fianco agli azzurri, che in questa stagione non perdonano”

