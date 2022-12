Fontana: “Via Demme, il Napoli si ritroverebbe senza un’alternativa”

Gaetano Fontana, ex azzurro e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21).

«Demme? Bisogna capire la volontà del ragazzo, se lui sente di essere chiuso da Lobotka e vuole giocare di più, soprattutto se non vuole recitare questa parte. Però non è facile trovare un vice-Lobotka, quindi il Napoli rischierebbe di trovarsi senza un’alternativa, a meno che non si voglia puntare su Gaetano, che ha qualità ma ha giocato quasi mai in quel ruolo, anche se Spalletti. Nell’amichevole con l’Antalyasport mi ha molto stuzzicato la posizione di Raspadori, che ha qualità, intelligenza tattica e anche buona capacità muscolare. E’ chiaro che da mezz’ala offensiva non penso che lo vedremo mai dal primo minuto, però può essere una soluzione in situazioni di emergenza o quando il Napoli deve vincere o recuperare il risultato. In ogni caso è stato un esperimento molto interessante»

