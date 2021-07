Forgione: “I numeri 10 in Nazionale non hanno mai fatto particolarmente bene, Insigne sta facendo meglio rispetto agli illustri predecessori.

Durante Radio Punto Nuovo lo scrittore Angelo Forgione ha parlato delle capacità che l’attuale numero 10 dell’Italia sta mostrando in questo Euro 2020.

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show Forgione parlando di Lorenzo Insigne ha detto:

“Insigne meglio di Totti in Nazionale? I numeri 10 non hanno mai brillato particolarmente con l’Italia. Del Piero e Totti non hanno lasciato tracce indelebili, Baggio è quello che ha fatto meglio di tutti, sebbene, a differenza di Del Piero e Totti, non abbia vinto nulla con la maglia azzurra. Insigne, forse, sta facendo anche meglio rispetto a questi colleghi più blasonati.”

Lo scrittore ha poi terminato parlando della tifoseria partenopea

“A Napoli si deve tifare per l’Italia, però ciò non nasconde le nefandezze politiche e sociali collegate all’atavica questione meridionale, che rappresenta un unicum nel panorama mondiale. È sbagliato collegare il meridionalismo, che è un discorso culturale, al leghismo, che riguarda soltanto la politica.”

Comments

comments