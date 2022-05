Formisano a KKN: “La promozione di Napoli-Genoa sarà valida lunedì e martedì. Saluteremo Insigne prima della gara”

Alessandro Formisano, head of Operations, Sales e Marketing del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della promozione sull’ultimo match al Maradona.

Queste le parole di Formisano:

“Abbiamo voluto privilegiare l’idea che allo stadio si va insieme e si porta anche un amico che non ci va abitualmente. L’idea di destinare la promozione alla tribuna Posillipo e Nisida è proprio per questo; questa sarà valida nelle giornate di lunedì e martedì, ed i biglietti si dovranno acquistare contemporaneamente.

Questa per noi è un’attività che per noi ha un duplisce scopo: avere più tifosi allo stadio, con la squadra che torna in Champions League; misurare il livello di soddisfazione e di ritorno. Non escludo il fatto che in futuro potrà tornare questa iniziativa e la possibilità di estenderla ad altri settori.

Degno congedo per Insigne? Sì, abbiamo preparato attività per salutare Lorenzo che ci saranno prima della gara. C’è anche un’altra promozione valida per Napoli-Genoa, quella che riguarda il maggiorenne che può portare un Under 14 gratuitamente. Ogni partita inoltre migliaia di bambini vengono allo stadio alla cifra simbolica di un euro e abbiamo iniziative anche per le scuole calcio.

Non c’è un’altra società come il Napoli, anche in partite di cartello, che porta famiglie allo stadio. Se stiamo preparando il doppio ritiro? A Castel Volturno faremo, probabilmente, una conferenza per presentare il ritiro a Dimaro e poi successivamente quello a Castel di Sangro. Per la società sportiva è sempre una buona opportunità incontrare i tifosi nel corso del ritiro.

Campagna abbonamenti? Sì, direi che la riproporremo. Negli ultimi due anni il limite, e la nostra preoccupazione, era che non si sapeva cosa poteva succedere con la situazione che c’è stata.”

Comments

comments