Formisano: “Il San Paolo ha bisogno di 100 persone per aprire, il protocollo ne prevedeva 8.

L’Head of Operations della SSC Napoli Alessandro Formisano durante il corso “Sport Management post Covid” tenuto presso l’Università Federico II di Napoli ha parlato delle difficoltà di gestione delle partite seguendo il protoccolo stabilito dalle istituzioni per la ripresa delle gare dopo l’emergenza coronavirus.



“Insieme alla Juve il Napoli è stato l’organizzatore dei primi due eventi post Covid: le due semifinali di Coppa Italia.

Non si era tenuto conto di tantissime questioni. Ad esempio lo stadio San Paolo ha bisogno di 100 persone per aprire. Il protocollo FIGC ne prevedeva 8. Quindi immaginate la complessità di dover armonizzare questi concetti.

Domenica abbiamo gestito la complessità del protocollo sanitario con una squadra avversaria, la Roma, che non voleva applicare il protocollo sanitario in merito ai giocatori in panchina.

La complessità è stata gestire tutto questo nell’arco di poco tempo”

