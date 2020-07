Formula 1, Bottas vince il GP d’Austria: ottimo secondo posto per Leclerc

Il Mondiale di Formula 1 si apre con una vittoria di Valtteri Bottas: il pilota Mercedes, partito in pole position, si è meritatamente aggiudicato il GP d’Austria.

Alle sue spalle, il suo compagno di scuderia, Lewis Hamilton, che ha però ricevuto una penalità di 5 secondi per un contatto con Albon: l’inglese ha chiuso, dunque, al quarto posto. Ottimo quanto inaspettato (viste le difficoltà in qualifica) secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc, autore di due splendidi sorpassi su Perez e su Lando Norris, terzo classificato. Solo decimo posto per Sebastian Vettel, coinvolto in un contatto con il futuro ferrarista Sainz.

Comments

comments