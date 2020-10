Formula 1 – Hamilton vince ed eguaglia Schumacher

Formula 1 – Hamilton vince il gran premio di Germania ed eguaglia il record di Schumacher. L’inglese nella storia.

Lewis Hamilton eguaglia Michael Schumacher ed entra nella storia. Il pilota britannico della Mercedes vince il Gran Premio dell’Eifel di Formula 1 ed è la sua vittoria numero 91 in carriera nel Circus, proprio come la leggenda tedesca. Alle sue spalle Max Verstappen che si conferma sempre performante, ritiro invece per Valtteri Bottas e dunque per il sei volte campione è una giornata campale su tutta la linea. Terzo posto per un super Daniel Ricciardo che riporta la Renault sul podio a distanza di nove anni dall’ultima volta, anonima la prova delle due Ferrari: Charles Leclerc lotta ma – partito quarto – termina settimo, mentre Sebastian Vettel non è mai competitivo e chiude fuori dal podio in undicesima posizione.

