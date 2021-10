Formula 1, i risultati del GP di Turchia: vince Bottas davanti a Verstappen, Leclerc (4°) precede Hamilton

Si è appena concluso il Gran Premio di Turchia di Formula 1, che ha visto la vittoria di Valtteri Bottas, alla guida della Mercedes.

Il finlandese, partito in pole position, ha chiuso la gara al primo posto, precedendo le due Red Bull di Max Verstappen (che torna leader del mondiale piloti) e Sergio Perez. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc: il pilota monegasco si era trovato, addirittura, in testa al GP, ma un cambio tardivo delle gomme lo ha, di fatto, escluso dal podio. Quinta posizione per Lewis Hamilton, che scontava una penalizzazione di dieci posizioni per aver sostituito un componente del motore. Grande rimonta per l’altro ferrarista Carlos Sainz, giunto in ottava posizione dopo essere scattato dal fondo della griglia.

Comments

comments