Formula 1: rinviati anche i GP del Bahrain e del Vietnam

Continuano i provvedimenti in Formula 1 per l’emergenza del Coronavirus; oltre al GP d’Australia sono rinviati anche quelli del Bahrain e del Vietnam.

A riportare la notizia è il portale online de La Gazzetta dello Sport. Le due gare rinviate questa mattina si dovevano svolgere il 22 marzo ed il 5 aprile.

Il rinvio di queste ulteriori due gare si aggiunge a quello già fatto del GP della Cina, che era previsto per il 15 aprile. Per ora, l’inizio della stagione di F1 è previsto per il 3 maggio in Olanda ma con l’aumento dei casi non si è più così tanto sicuri di ciò, conclude Gazzetta.

