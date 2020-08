Formula 1, Verstappen vince il GP del 70° anniversario a Silverstone

Max Verstappen riesce a spezzare il dominio Mercedes nel GP del 70° anniversario a Silverstone arrivando primo davanti a Hamilton e Bottas.

I due piloti della Mercedes salgono comunque sul podio e sono stati i protagonisti di un duello sul finale. Verstappen, comunque, riesce a vincere con la sua Red Bull e ad interrompere il dominio Mercedes.

Leclerc si piazza in quarta posizione con la sua Ferrari, in rimonta, mentre Vettel solo dodicesimo. Il pilota tedesco della Ferrari, tra l’altro, ha avuto un testacoda in avvio di Gran Premio.

