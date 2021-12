Formula 1, Verstappen vince la sfida mondiale con Hamilton: l’olandese vince ad Abu Dhabi e si laurea campione all’ultimo giro!

Finale al cardiopalma nel mondiale di Formula 1, con Max Verstappen che vince il Gran Premio di Abu Dhabi e si laurea campione del mondo.

L’olandese si è imposto al termine di una gara difficile, in cui l’assetto iniziale lo aveva penalizzato, approfittando anche di una safety car, a pochi giri dalla fine, che gli ha permesso di sorpassare, all’ultimo giro, il rivale Lewis Hamilton, che ha chiuso al secondo posto. Primo trionfo per il giovane Verstappen, e si tratta della prima vittoria di un pilota Red Bull dal 2014, anno in cui Sebastian Vettel vinse l’ultimo dei suoi quattro mondiali consecutivi. Chiude il podio la Ferrari di Carlos Sainz, una bella soddisfazione per lo spagnolo, che ha sorpreso al suo primo anno alla guida della “rossa”.

Comments

comments