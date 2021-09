Formula 1, vittoria di Ricciardo a Monza: out Hamilton e Verstappen, 4º Leclerc

Daniel Ricciardo, su McLaren, si è aggiudicato l’edizione 2021 del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Sul circuito di Monza, il pilota australiano ha preceduto il suo compagno di scuderia, Lando Norris, e Valtteri Bottas, su McLaren. Quarta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, sesta l’altra “rossa” guidata da Carlos Sainz. Out, invece, i due favoriti alla vittoria finale, Lewis Hamilton e Max Verstappen: i due rivali sono rimasti coinvolti in un incredibile incidente, con la Red Bull dell’olandese che, dopo un contatto con un cordolo, è finita sopra la Mercedes del britannico, con l’halo (sistema di protezione del cupolino) che ha evitato conseguenze ben peggiori per il 7 volte campione del mondo.

