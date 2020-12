“Forza Marko, ti aspettiamo”: il bel messaggio del Napoli per Rog

Marko Rog ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Il Cagliari perder Marko Rog che, a seguito di un colpo subito nella partita contro la Roma, ha rimediato la rottura del legamento crociato. La stagione è da considerarsi finita ed il centrocampista si opererà oggi presso la clinica di Innsbruck con il professore Cristian Fink.

Ecco il messaggio del Napoli per il suo ex giocare, oggi in rossoblu:

Forza Marko, ti aspettiamo presto in campo 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/TfWDBs3TQR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2020

Comments

comments