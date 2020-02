Dopo la seduta di allenamento e la conferenza di Gattuso, il Napoli, come dimostrano le foto postate sui social, è in partenza per Brescia.

In particolare, colpisce uno scatto che ha per protagonista Allan, rientrato tra i convocati dopo l’esclusione per scelta tecnica della scorsa settimana: il brasiliano appare sorridente al fianco di Luperto, e sembra essersi messo tutto alle spalle.

