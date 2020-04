Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ora al Dalian Yifang, ha pubblicato una foto su Instagram, che lo ritrae nel post allenamento.

Lo slovacco, in questo periodo di isolamento, a causa dell’emergenza Coronavirus, continua a lavorare per mantenersi in forma, e si è allenato, per conto proprio, nella sua abitazione in Cina.

