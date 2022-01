Dopo 57 giorni di assenza forzata per la frattura al volto rimediata nella sfida del Meazza contro l’Inter, Osimhen è tornato in campo nella ripresa della gara giocata e vinta dal Napoli a Bologna.

Un ritorno in campo che l’UEFA ha voluto celebrare con un post su twitter.

Great to see @victorosimhen9 back in action for Napoli on Monday night 💪#UEL pic.twitter.com/Aw3s4PY0cy

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 18, 2022