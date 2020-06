L’attaccante del Napoli Younes sul suo profilo twitter ha postato un messaggio per festeggiare la finale di Coppa Italia conquistata al San Paolo.

Roma arriviamo! 💪🏽⠀

🔜 @coppaitaliaofficial FINALE! 🙌🏽 Great feeling to be back on the pitch again! ⚽️🤩#AY34 #ForzaNapoliSempre 💙 @sscnapoli pic.twitter.com/ckNE8oRohh

— Amin Younes (@AminYounes11) June 13, 2020