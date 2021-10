Sul suo profilo Instagram Anguissa ha postato un messaggio con lo sfondo tutto nero contro il razzismo.

“È triste vedere che nel 2021 ci sono ancora persone capaci di agire in questo modo! Per quel che mi riguarda, puoi insultarmi e chiamarmi scimmia, questo non influenzerà l’uomo che sono, perché so chi sono, so da dove vengo, sono un uomo di colore, sono orgoglioso di esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo”.

