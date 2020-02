Gli spagnoli di AS sul loro profilo twitter hanno postato una foto di Messi a testa bassa per non aver inciso nella gara giocata al San Paolo contro il Napoli.

👤 Messi no pudo coronarse en el TEMPLO de Maradona pic.twitter.com/ILoVVnhUk2 — Diario AS (@diarioas) February 25, 2020

