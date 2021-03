[FOTO] Buon compleanno Gianluca Grava, gli auguri del Napoli

Gianluca Grava compie oggi 44 anni. Gli auguri del Napoli al responsabile tecnico del settore giovanile ed ex difensore azzurro.

Gianluca Grava è arrivato al Napoli nella stagione 2004/05, in Serie C. E’ stato protagonista della risalita e rinascita del club arrivando a giocare sia in Europa League, che in Champions League ed ha vestito l’azzurro fino al suo ritiro al termine della stagione 2012/13. Con la maglia del Napoli ha vinto un campionato di Serie C ed è stato protagonista di prestazioni superlative, dando sempre cuore, professionalità e dedizione alla causa azzurra. Indimenticabile un suo salvataggio all’ultimo minuto sulla linea di porta, vera azione manifesto di Gianluca Grava, in una partita casalinga contro il Lecce poi vinta in contropiede grazie al gol di Edinson Cavani.

🎂 | Tanti auguri a Gianluca Grava 🎉 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/F7kHLZbUV3 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 7, 2021

