[FOTO] Colloquio tra Giuntoli e Spalletti al termine dell’allenamento

Al termine dell’allenamento l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ed il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, si sono intrattenuti in un breve colloquio.

Inizialmente Spalletti ha trascorso diversi minuti vicino alla panchina in cui erano seduti sia Giuntoli che il presidente De Laurentiis.

Successivamente l’allenatore si è allontanato in compagnia del team manager Santoro con il quale ha parlato per molto tempo. Dopodiché si è aggiunto anche Giuntoli con il quale poi lo stesso Spalletti si è allontanato per intrattenersi in un breve colloquio.

