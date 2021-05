[FOTO] Come cambia la corsa Champions del Napoli dopo il pareggio con il Cagliari

Con l’Inter campione d’Italia e la Roma matematicamente fuori, la lotta Champions è animata dall’effetto ascensore delle cinque pretendenti per due posti.

Malgrado il pareggio casalingo con il Cagliari il Napoli resta ancora padrone del suo destino.

In virtù anche deg.li scontri diretti Juventus-Milan e Atalanta-Milan, il Napoli con quattro vittorie nelle ultime quattro gare ancora da disputare conquisterebbe la certezza matematica di partecipare alla prossima Champions.

Questo il calendario delle ultime quattro giornate delle cinque squadre in lotta per un posto in Champions.

