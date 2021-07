FOTO – Curioso allenamento per il Napoli: la squadra si cimenta nel tiro alla fune

Curioso episodio durante la seduta pomeridiana di allenamento del Napoli, presso il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole.

Al termine della partitella in famiglia, le due “squadre”, una in casacca arancione, l’altra in tenuta d’allenamento, si sono sfidate in un acceso duello al tiro alla fune. Ad imporsi è stata la squadra blu, che annoverava tra le sue fila Victor Osimhen, Diego Demme, Stanislas Lobotka, Matteo Politano, Sebastiano Luperto, Eljif Elmas, Kevin Malcuit e Nikita Contini.

Comments

comments