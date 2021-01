Dalma, figlia di Diego Maradona, ha postato su Instagram i suoi auguri per l’anno nuovo con un inevitabile ricordo del padre.

“Niente da festeggiare ma…ecco il nostro regalo per coloro che l’hanno amato, rispettato e difeso DA CHI NON HA MAI COMPRESO O NON COMPRENDERÀ NULLA! 🙏🏻 Se lo fai tatuare, mandami la foto, a me o a Giani! Pazzi folli. MARADONIANI VI AMIAMO! ❤️ GIANI AND ME! 🌼”.

