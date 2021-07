A Frattamaggiore, quartiere di Napoli dove Lorenzo Insigne è nato, è apparsa una dedica proprio per il capitano del Napoli.

Il quartiere sostiene Insigne per la finale di Euro 2020, in programma domenica sera alle 21. Il capitano del Napoli, con una storia su Instagram, fa capire che ringrazia ed è felice per il gesto fatto dal suo quartiere.

