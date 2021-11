Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul suo profilo twitter ha postato un messaggio di auguri per i 90 anni dell’attrice Monica Vitti.

Tanti cari auguri a Monica Vitti per i suoi 90 anni. Di Monica nutro affettuosi e cari ricordi di quando interpretò per me un film di Mario Monicelli, “Camera d’albergo”.

Una grande professionista del nostro cinema #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 3, 2021