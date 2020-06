Marek Hamsik fa i complimenti a Dries Mertens che con il gol di ieri, supera proprio lo slovacco come miglior marcatore all time del Napoli.

Ecco la storia pubblicata via social da Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, a cui apparteneva il precedente record di gol realizzati, in tutte le competizioni, nella storia della società azzurra:

