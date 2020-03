FOTO – Hysaj e Mario Rui vi attendono sulla PS4 per giocare con loro

Elseid Hysaj, con una storia di Instagram, ha annunciato che lui e Mario Rui sono sulla PS4 per giocare a Call of Duty: Modern Warfare con i propri tifosi.

Di seguito la foto pubblicata dal terzino:

Insomma, un invito ai tifosi azzurri di giocare con lui ed il terzino portoghese. In particolare, stando a quanto si vede dall’immagine del gioco scelto, si tratta della battle royale di Call of Duty, chiamata Warzone.

La battle royale può essere scaricata nella sezione “Free to Play” del Playstation Network e non necessita di alcun abbonamento a Playstation Plus per poterci giocare.

