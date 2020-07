All’indomani della vittoria contro il Sassuolo, in cui ha trovato il suo primo gol in azzurro, Elseid Hysaj si è concesso una giornata di relax in barca.

Il terzino albanese ha trascorso la giornata in compagnia di alcuni amici, tra cui, come si vede da una foto pubblicata dallo stesso Hysaj, c’erano anche altri tre calciatori azzurri: Mario Rui, Josè Callejon e Fernando Llorente.

