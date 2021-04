L’annuncio della SSC Napoli sul profilo ufficiale twitter del club.

Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione!

Benvenuti @officialpes 💙

Per maggiori informazioni leggi la news 👉 https://t.co/DgQcaYVww1 pic.twitter.com/CnFlJFwaI9

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 28, 2021